Opbouw tijdelijke strandtent Paal 14 in Katwijk begonnen Strandpaviljoen Paal 14 in betere tijden | Foto: Paal 14

KATWIJK - Een uitslaande brand legde op 23 januari strandtent Paal 14 in Katwijk volledig in de as. Van de horecagelegenheid bleef slechts een ruïne over. Paal 14 is een familiebedrijf van de broers Mark en Jordi Grimbergen en hun vader. Ze gooiden de handdoek niet in de ring en wilden dit seizoen per se weer open. Dus wordt er nu een tijdelijke strandtent opgebouwd.

Het is de bedoeling dat de tijdelijke Paal 14 op 14 of 15 april open gaat. De Katwijkse strandtent stond bekend om zijn rieten parasols, de gezellige zomerse muziek en feestelijke lichtjes die vooral 's avonds voor veel sfeer zorgden. Niet voor niets werd Paal 14 in 2017 verkozen tot beste nieuwkomer onder de strandpaviljoens. LEES OOK: Herstart voor verwoeste Katwijkse strandtent Paal 14