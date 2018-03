Minister Grapperhaus over omstreden Haagse imam Fawaz: 'Deze meneer doet alles nét binnen de grens'

DEN HAAG - Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) zegt dat hij 'walgt' van de extremistische uitspraken van de omstreden Haagse imam Fawaz Jneid, maar dat het Openbaar Ministerie geen kans ziet om hem te vervolgen. De minister zegt dat in antwoord op Kamervragen van de PvdA.

Volgens Grapperhaus monitort het OM zorgvuldig de uitspraken van de imam. 'Wij houden alles wat hij zegt tegen het wetboek van strafrecht', verzekert de minister. 'Maar ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens.'

De imam heeft eerder al een gebiedsverbod gekregen van de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Fawaz ging hiertegen in hoger beroep. Dat dient op 13 april.



Stevigere aanpak mogelijk maken

Dat de man steeds met succes de grenzen van het toelaatbare opzoekt, frustreert ook Grapperhaus zelf. De minister wil graag samen met de Tweede Kamer kijken wat nodig is om een stevigere aanpak wel mogelijk te maken.

Dat betekent dan waarschijnlijk wel 'dat we een stukje van de vrijheid van meningsuiting moeten inleveren', zegt Grapperhaus. Hoewel dat recht een 'fundament van onze rechtsstaat' is, wil hij af van uitlatingen zoals die van Fawaz, waardoor andere mensen 'worden bedreigd in hun bestaan'.

