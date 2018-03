Deel dit artikel:











Containerwoningen Leiden vallen flink duurder uit: excuses college van B&W aan raad Containerwoningen in Leiden | Foto: Omroep West/Rob Vlastuin)

LEIDEN - Het plaatsen van 150 tijdelijke containerwoningen op drie verschillende plekken in Leiden blijkt ruim 1,2 miljoen duurder te zijn uitgevallen dan begroot. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. In die brief maakt het stadsbestuur haar excuses aan de raad.

Leiden heeft aan de Wassenaarsweg, Voorschoterweg en aan de Sumatrastraat in totaal 150 tijdelijke woningen geplaatst voor de huisvesting van statushouders en bijzondere doelgroepen, zoals studenten. 'Wij betreuren ten zeerste dat deze forse overschrijding heeft plaatsgevonden', schrijft het college. 'Zeker nadat uw raad al eerder een extra krediet van 600.000 beschikbaar had gesteld. De raad mocht van het college verwachten dat er een goede inschatting gemaakt zou zijn van de totale kosten.'

Nog veel vragen Het college vraagt zich in de brief ook af hoe er bij de realisering van het project gehandeld is in de aansturing. De grootste financiële problemen hebben zich volgens het college voorgedaan aan de Wassenaarseweg en de Voorschotenseweg. Daar liepen de kosten met name uit de hand door het bouwrijp maken van de locaties doordat er vervuilde grond moest worden gesaneerd. Op de Voorschoterweg werd de aanleg met name duurder als gevolg van veiligheidseisen van de brandweer.

Geen gevolgen voor bewoners Voor de bewoners hebben de kostenoverschrijdingen geen gevolgen. De projecten worden afgerond zoals gepland, want in april krijgen veel bewoners van de woningen aan de Voorschoterweg al hun sleutel. LEES OOK: Containerwoningen in Leiden het 'mooiste gebouw van de hele Kooi'