Aspergegeheim: schilletjes en kontjes niet heter dan tachtig graden Asperges | Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - Ze zijn er weer: de asperges. En in buurtkas Boerengoed in 's Gravenzande hebben ze de primeur. De asperges zijn kostbaar omdat het kweken arbeidsintensief is én het drie jaar duurt voordat ze oogstklaar zijn. Ze groeien in volledige duisternis, want met het geringste licht worden ze roze of rood.

'Het bijzondere van asperges is dat ze maar een korte tijd in het jaar te koop zijn', zegt Nellie van Geest van Buurtkas Boerengoed. 'Daarnaast worden ze heel anders gekweekt en geoogst dan andere groenten en hebben ze een aparte smaak.' Nellie is tevreden met de kwaliteit van de asperges: 'Het is A-kwaliteit en dat is voor deze jonge planten heel goed.' In restaurant Unicum in Poeldijk laat de redactie van Omroep West een maaltje klaarmaken door sous-chef Robin Scholtes. Hij schilt de asperges één keer, maar zet zijn schilmes wel iets dikker. 'Belangrijk is dat je de schilletjes en de drie centimeter kontjes niet laat koken. Je verwarmt ze tot tachtig graden als de damp eraf komt', zegt Robin. Daar voeg je niet te zuinig suiker en zout aan toe. De asperges kook je uiteindelijk in het kookvocht. Robin maakt de asperges compleet met zeekraal, gebakken kabeljauw en aardappelpuree. Het geheim van de heerlijke asperges zijn volgens Robin 'aandacht en liefde en een goed recept'.