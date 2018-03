Jaarcijfers politie Eenheid Den Haag: 'Goede resultaten, maar minder zaken afgehandeld'

REGIO - Vorig jaar waren er minder woninginbraken en straatroven in de politie Eenheid Den Haag en er was minder jeugdcriminaliteit. Maar de politie handelde ook tien procent minder zaken af. 'Met 1.500 demonstraties per jaar en allerlei evenementen moeten we keuzes maken,' zegt politiechef Paul van Musscher.

De politiechef is zelf het meest tevreden met de daling van het aantal straatroven, woninginbraken en geweldsincidenten. 'Voor woninginbraken geldt een daling van 20 procent in een jaar tijd. Dat is mede dankzij de inzet van burgers. Mensen die meedoen aan buurtinterventieteams en whatsappgroepen.'

Er is 11 procent minder aangifte gedaan vorig jaar in onze regio. 'De aangiftebereidheid neemt juist iets toe. De daling is te wijten aan de afname van het aantal internetaangiften. Mensen hebben moeite om met hun DigiD in te loggen,' zegt Van Musscher. 'Maar dat is een kwestie van wennen. Je belastingaangifte moet ook op die manier.'



Demonstraties

De Haagse politie heeft tien procent minder zaken afgehandeld vergeleken met het jaar ervoor. 'We moeten keuzes maken. Jaarlijks zijn er 1.500 demonstraties in Den Haag, meerdere grote evenementen, en we hebben een enorme toename van verwarde personen. De mensen die bij een demonstratie staan zijn ook de mensen die zaken moeten afhandelen.'

Volgens de politiechef gaat het erom dat er 'goede, betekenisvolle zaken' worden aangeleverd. 'In de bulk scoor je dan minder, maar wat we aanleveren is goed.' Van Musscher ziet niet direct een oplossing in meer capaciteit. 'Schaarste is van alle tijden. Je wil altijd meer mensen, maar je moet realistisch zijn. De overheid moet keuzes maken. De zorg, defensie en het onderwijs willen ook meer geld.'



Ambassadebewaking

Nee zeggen tegen demonstraties en ambassadebewaking is wat Van Musscher betreft geen optie. 'Demonsteren is een grondrecht. Dat moet de politie mogelijk maken.' En over de ambassadebewaking zegt hij: 'Die afspraken zijn gemaakt en die moeten we naleven.'

De overlast door verwarde personen nam in 2017 toe van ruim 7.000 meldingen naar 10.000 in onze regio. 'Een enorme stijging,' zegt Van Musscher. 'We zoeken naar oplossingen. Het vervoer van verwarde personen gaat straks bijvoorbeeld naar zorginstellingen en dat scheelt heel veel tijd. Die tijd kan straks weer naar echt politiewerk.'