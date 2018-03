Stremming HTM tramlijnen 1 en 15 door auto op het spoor

REGIO - Reizigers die gebruik maken van HTM tramlijnen 1 en 15 moesten dinsdagavond rekening houden met een stremming. Er stond een auto op het spoor op de Hoornbrug in Rijswijk waardoor de trams niet hun gebruikelijke route konden rijden. Het duurde even voordat een berger de auto kon weghalen. Een tram die achteruit reed om te pendelen, reed op de brug zijn stroomafnemer kapot.

Update: Rond 23.45 uur meldde HTM dat tram 1 en 15 weer de gebruikelijke route rijden. Er moet nog wel rekening gehouden worden met vertraging.



Tram 1 rijdt van Delft naar 's-Gravenmade en van de Herenstraat in Rijswijk naar Scheveningen. HTM adviseert doorgaande reizigers de trein te nemen tussen Station Hollands Spoor en Delft Station. Tram 15 rijdt tussen Centraal Station en halte Herenstraat in Rijswijk. Ook hier wordt geadviseerd de trein te nemen van Den Haag Centraal Station naar Ypenburg. Omdat tram 15 gekoppeld is met tram 17 rijdt ook deze lijn met vertraging.

HTM weet niet hoelang de stremming gaat duren. Via de app worden de reizigers op de hoogte gehouden.