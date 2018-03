West Wekker: Jaarcijfers politie en opbouw tijdelijke strandtent Paal 14

DRIEBRUGGEN - Een hele goedemorgen! Het is woensdag, we zijn weer halverwege de werkweek, dus neem een lekkere bak koffie of thee en word rustig wakker. Wij brengen je op de hoogte van het nieuws dat je gisteravond heb gemist.

1. Jaarcijfers van politie Eenheid Den Haag: 'Goede resultaten, maar minder zaken afgehandeld'

Vorig jaar waren er minder woninginbraken en straatroven in de politieregio Den Haag en er was minder jeugdcriminaliteit. Maar de politie handelde ook tien procent minder zaken af. 'Met 1.500 demonstraties per jaar en allerlei evenementen moeten we keuzes maken,' zegt politiechef Paul van Musscher.

2. Opbouw tijdelijke strandtent Paal 14 in Katwijk begonnen

Een uitslaande brand legde 23 januari strandtent Paal 14 in Katwijk volledig in de as. Van de horecagelegenheid bleef slechts een ruïne over. Paal 14 is een familiebedrijf van de broers Mark en Jordi Grimbergen en hun vader. Ze gooiden de handdoek niet in de ring en wilden dit seizoen per se weer open. Dus wordt er nu een tijdelijke strandtent opgebouwd.

3. Stremming HTM tramlijnen 1 en 15 door auto op het spoor

Reizigers die gebruik maken van HTM tramlijnen 1 en 15 moesten gisteravond rekening houden met een stremming. Er stond een auto op het spoor bij de Hoornbrug in Rijswijk waardoor de trams niet hun gebruikelijke route konden rijden. Het duurde even voordat een berger de auto kon weghalen.

4. Slachtoffer overval avondwinkel kan maar net wegspringen voor groot mes

Het slachtoffer van de overval op avondwinkel Nightshop in Leiden kon maar net op tijd wegduiken toen een overvaller met een groot mes op hem af sprong. De winkel aan de Flemingstraat was afgelopen februari voor de vierde keer in vier jaar het slachtoffer van een overval. Hoewel er al meerdere verdachten zijn aangehouden, blijft de politie op zoek naar extra informatie.

5. Containerwoningen Leiden vallen flink duurder uit: excuses college van B&W aan raad

Het plaatsen van 150 tijdelijke containerwoningen op drie verschillende plekken in Leiden blijkt ruim 1,2 miljoen duurder te zijn uitgevallen dan begroot. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. In die brief maakt het stadsbestuur excuses aan de raad.

Weer: Opnieuw veel bewolking en vooral in de middag veel regen. Het wordt zo'n zeven tot acht graden, maar met de regen 's middags zal het maar zo'n vijf graden zijn.

Vanavond op TV West: Wegen naar Zee (herhaling)

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.