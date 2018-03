Van Voetbal Inside naar Parkpop: Danny Vera maakt line-up compleet

DEN HAAG - De line-up voor Parkpop is compleet. De organisatie heeft de laatste namen bekendgemaakt. Danny Vera, the Analogues, Andrew Roachford en the Fratellis maken zondag 24 juni hun opwachting in het Haagse Zuiderpark.

Danny Vera staat deze zomer voor het eerst op Parkpop. 'Leuk man!', aldus Vera. 'We hebben de laatste jaren veel toffe festivals gedaan. Om me heen heb ik altijd veel mensen over Parkpop gehoord. En Den Haag is ook altijd leuk', zegt de Nederlandse singer-songwriter.

The Analogues spelen op het podium, vijftig jaar na dato, de muziek die The Beatles zelf nooit live ten gehore hebben gebracht. In een uitgebreide bezetting met blazers en strijkers, maakt de groep gebruik van originele analoge instrumenten.



Andrew Roachford

De Britse zanger Andrew Roachford brengt tijdens de 38e editie van Parkpop zijn popklassiekers uit de jaren ’80 ten gehore. Hij speelt covers van Simply Red, Sly & The Family Stone en Bill Withers. De indierock-band the Fratellis is actief sinds 2005 en hun populariteit neemt nog altijd met de dag toe. De band is helemaal terug met hun vijfde album: In Your Own Sweet Time, dat dit jaar verscheen.

Eerder werd al bekend dat Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, Bökkers, The Wolff, The Go! Team, en The Dubbeez dit jaar op het festival staan. Naast de hoofdpodia presenteert het festival ook het Haags Podium met het beste wat Den Haag te bieden heeft. Welke Haagse talenten dat aankomende editie zijn, wordt binnenkort bekendgemaakt.

LEES OOK: Gemeente zoekt naar betere meetmethode bezoeken gratis festivals