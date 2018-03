Deel dit artikel:











Democratische School Den Haag: 'Wij zijn geen Avatar' School (Foto: ANP)

DEN HAAG - De democratische school De Vrije Ruimte in Den Haag distantieert zich van de uitzending van het KRO-NCRV programma De Monitor over invloed van de sectarische beweging Avatar op dit soort scholen. Dinsdagavond stond de uitzending van De Monitor in het teken hiervan. Het programma zegt dat leden van de Avatarbeweging in veel besturen zitten van democratische scholen.

Avatar is een organisatie die in de VS is ontstaan. Via allerlei cursussen kunnen aanhangers de status van Wizard bereiken, tovenaar dus. Aanhangers zeggen dat ze er persoonlijk rijker van worden. Tegenstanders zeggen dat de organisatie sekte-achtige trekken vertoont en dat het een gelijkenis vertoont met de Scientology Kerk, die wordt bekritiseerd vanwege de mentale manipulatie van volgelingen. In een verklaring laat De Vrije Ruimte weten dat de school voldoet aan de wettelijke eisen en regels voor scholen. De visie van Avatar ligt – zo schrijft de school – op geen enkele manier aan de basis van onze visie en uitgangspunten. ‘Geen van onze leerkrachten of begeleiders heeft een band met deze beweging.’ De school zegt ook niet achter het gedachtengoed te staan.

Onderzoek Er komt mogelijk een onderzoek naar de invloed van Avatar in het onderwijs. De Vrije Ruimte zegt dit toe te juichen. 'Op die manier is meteen duidelijk dat De Vrije Ruimte niks te maken heeft met Avatar of andere sektarische stromingen'.