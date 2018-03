Deel dit artikel:











Automobilist rijdt voetganger aan, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. (Foto: AS Media)

LEIDEN - Een voetganger is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt nadat 'ie in de Willem de Zwijgerlaan in Leiden werd aangereden door een automobilist. Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Volgens ooggetuigen kwam het slachtoffer na de aanrijding 'enkele meters verder op het wegdek terecht'. De bestuurder is naar het politiebureau gebracht voor verhoor.