Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond De auto kwam op de stoep tot stilstand. (Foto: Marofer)

DEN HAAG - Op de Mercuriusweg in Den Haag heeft een automobilist in de nacht van dinsdag op woensdag een lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt.

De auto raakte van de weg en kwam op de stoep tot stilstand. De auto is flink beschadigd. De bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De gewaarschuwde politie vond drugs in de auto. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.