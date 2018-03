Deel dit artikel:











Arantxa Rus snel onderuit in Frankrijk Arantxa Rus.

MONSTER - Arantxa Rus is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van het ITF-tennistoernooi in het Franse Croissy-Beaubourg. Ze moest haar meerdere erkennen in de Russische qualifier Olga Doroshina.

De eerste set verloor Rus met 6-3. De tweede set moest de tennisster uit Monster met 6-4 afgeven. Rus was op het indoortoernooi als zesde geplaatst. Ze is in Croissy-Beaubourg nog wel actief in het dubbelspel, samen met de Wit-Russin Lidziya Marozava.