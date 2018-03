Kettingbotsingen veroorzaken lange files op de A4 en A12

HOOGMADE - Op de A4 naar Amsterdam botsten woensdagochtend vier auto's op elkaar. Het ongeluk gebeurde rond 8.00 uur bij Hoogmade.

Vanwege dit ongeluk werd een rijstrook afgesloten. Dit leidde rond 8.15 uur tot een file van twaalf kilometer, goed voor drie kwartier vertraging. Na het vrijgeven van de rijstrook nam de file langzaam af. Rond 9.15 uur moest het verkeer nog rekening houden met een klein kwartier vertraging.

Het was woensdagochtend ook goed raak op de A12 naar Utrecht. Daar botsten rond 7.45 uur drie auto's op elkaar. In verband met dit ongeluk werden twee rijstroken werden afgesloten. Dit leidde negen kilometer file en een half uur vertraging. Om 8.15 uur werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven, maar een kwartier later veroorzaakte een aanrijding bij knooppunt Oudenrijn - waarbij een vrachtwagen betrokken was - voor nieuwe problemen. In verband met dit ongeluk werden drie rijstroken afgesloten. De file die hierdoor ontstond, had om 9.15 uur nog altijd een lengte van een half uur.



N11

Vanwege de file op de A12 zijn er ook problemen op de N11. Voor de aansluiting met de A12 moet je ook rekening houden met een half uur vertraging.