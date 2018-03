Deel dit artikel:











Auto te water in Honselersdijk Auto te water in Honselersdijk (foto: Politie Westland)

HONSELERSDIJK - Langs de Nieuweweg in Honselersdijk is een auto in het water beland. Volgens een getuige gaat het om een eenzijdig ongeval.

De politie meldt op Twitter dat beide inzittenden uit het voertuig zijn gehaald en worden nagekeken in een ambulance. Het is niet bekend hoe de auto te water is geraakt.