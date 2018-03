Deel dit artikel:











The Life I Live haalt Kraantje Pappie naar Den Haag Kraantje Pappie (Foto: ANP)

DEN HAAG - Kraantje Pappie is toegevoegd aan de line-up voor festival The Life I Live, dat tijdens Koningsnacht en Koningsdag plaatsvindt in de binnenstad van Den Haag. Het gratis festival - verdeeld over acht buitenpodia - wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd.

Naast de Groningse hiphoptrots zijn door de organisatie ook onder andere Pete Philly, Son Mieux, Brutus, Marc O'Reilly, The Brahms en The Space Invaders From The Unknown toegevoegd aan het programma. Vorige maand bevestigde de festivalorganisatie al de komst van onder andere Roxeanne Hazes. Ook Tim Knol geeft acte de présence tijdens The Life I Live.

'Onmiskenbaar Haags geluid' Nieuw tijdens deze editie van het festival is een speelplek pal aan de Hofvijver. Vanaf een ‘Blues & Jam Bandwagon’ spelen daar bands met een ‘onmiskenbaar Haags geluid’: puur en rauw met een bluesy randje. Voor kinderen is er op de Grote Markstraat een silent disco. Verder leuken brassbands het winkelgebied op en is er een muzikale Willemsvaart voor de Haagse grachten.

Bezoekersaantallen Vorig jaar trok het gratis toegankelijke festival zo'n 300.000 bezoekers naar de Haagse binnenstad. Toen werd het evenement voor het eerst over twee dagen verdeeld. Dat beviel organisator Arthur Pronk 'heel goed'.