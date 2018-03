Deel dit artikel:











Voetganger overleden na aanrijding in Leiden De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. (Foto: AS Media)

LEIDEN - De 35-jarige man die in de nacht van dinsdag op woensdag werd aangereden door een automobilist in de Willem de Zwijgerlaan in Leiden is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Dat meldt de politie. Het is nog niet bekendgemaakt waar de man vandaan komt.

De aanrijding vond plaats rond 01.00 uur. Ambulancepersoneel startte meteen met reanimeren. Vervolgens werd de man met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed de man korte tijd later. De auto werd bestuurd door een 25-jarige man uit Leiden. Hij raakte niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.