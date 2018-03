Gevangene Alphen aangehouden voor dood ex-crimineel en journalist Martin Kok

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie heeft een 24-jarige Utrechter aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok. De man is woensdagochtend aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waar hij al voor iets anders vastzat. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie houdt over de zaak verder de lippen op elkaar.

De toen 49-jarige Kok werd op 8 december 2016 geliquideerd bij het verlaten van een seksclub in Laren. Hij was, zo bleek al eerder, aan het begin van die avond ook al aan de dood ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem af kwam rennen, maar dat het wapen niet afgaat. Het lijkt te weigeren, of de man bedenkt zich, dat is niet duidelijk.

Kok was de man achter de misdaadwebsite Vlinderscrime en publiceerde over strafzaken waarbij hij geen blad voor de mond nam. Hij was eerder al doelwit van aanslagen. In juli 2016 werd een bom onder zijn auto gevonden. Eerder al werd zijn huis beschoten. Kok werd diverse keren veroordeeld, onder meer voor een fatale mishandeling.