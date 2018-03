Stel je vraag aan kickbokser Rico Verhoeven

REGIO - Wat heb jij altijd al willen weten van Rico Verhoeven? De kickbokser komt donderdag op bezoek bij Omroep West en wij leggen hem vragen vanuit het publiek voor.

Kickbokser Rico Verhoeven is de GLORY Zwaargewicht Wereldkampioen. Hij begon al op 7-jarige leeftijd met de beoefening van de sport en bleek al snel een natuurtalent. Rico maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de ring en vocht door de jaren heen tegen ‘s werelds grootste vechters.

In 2013 werd Rico Verhoeven voor het eerst GLORY Wereldkampioen in het Zwaargewicht en stond die titel sindsdien niet meer af, zo won hij in december 2016 van kampioen Badr Hari. Hierna kreeg hij de bijnaam: The King Of Kickboxing.

Rico Verhoeven is deze week te gast bij talkshow FRITS!. De aflevering is vanaf zaterdagavond vanaf 20.00 uur te zien op TV West.

