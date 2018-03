Deel dit artikel:











Twee inwoners uit Den Haag aangehouden voor woninginbraak in De Lier Politieauto | Foto: John van der Tol

DE LIER - De politie heeft dinsdagnacht twee mannen van 21 en 30 jaar uit Den Haag opgepakt. De verdachten zouden geprobeerd hebben om in te breken in een woning aan de Henry Hudsonstraat in De Lier. Volgens de politie zijn de mannen na de inbraak weggereden in gestolen auto's.

Toen de politie aankwam op de plek van de inbraak, zagen agenten één van de gestolen auto's in de buurt rijden. Hierop ontstond een achtervolging. De bestuurder negeerde stoptekens en reed in de richting van de Haagse Erasmusweg. De bestuurder werd klemgereden en ging er vervolgens lopend vandoor. De politie kon hem daarna al snel aanhouden. De andere auto werd op de Schoutendreef aangetroffen waarna ook de tweede verdachte op straat kon worden aangehouden. LEES OOK: Jaarcijfers politie Eenheid Den Haag: 'Goede resultaten, maar minder zaken afgehandeld'