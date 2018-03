Boorput triasboring Westland ingestort

WESTLAND - Flinke pech voor het aardwarmteproject Trias in Westland. De tweede put moet opnieuw geboord worden omdat hij ingestort is. De boor was al op 1100 meter diepte toen wanden van de put het begaven. Hierdoor verloor Trias Westland niet alleen de put, maar ook de boorapparatuur. Het boren is bedoeld om aardwarmte uit de grond te halen en daarmee tuinbouwbedrijven te verwarmen.

Vanwege een 'breuk' in de grond is tijdens de eerste boorpoging veel boorvloeistof weggelekt. Hierdoor heeft het boorgat een tijd droog gestaan en is hierdoor deels ingestort. Om ervoor te zorgen dat de tweede put niet opnieuw instort is het bovenste deel dichtgemetseld met cement.



Minder diep

Bedoeling is dat er tot 2,3 kilometer geboord wordt naar aardwarmte. Dit is minder diep dan in eerste instantie de bedoeling was. Uit metingen is gebleken dat de zogeheten trias-zanden op die diepte niet geschikt blijken te zijn voor voldoende warmtewinning.

Er zullen daarom nu minder bedrijven voorzien worden van aardwarmte. Van de 49 bedrijven zullen er ongeveer 30 overblijven. Voor de anderen wordt gezocht naar een andere oplossing. Verwacht wordt dat de eerste tuinders en bedrijven eind dit jaar aangesloten worden op aardwarmte.

