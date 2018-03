Deel dit artikel:











Wiegel streeft naar brede Haagse coalitie VVD-coryfee Hans Wiegel en Richard de Mos van Groep de Mos in de raadzaal van het stadhuis. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Den Haag moet een ‘afspiegelingscollege’ krijgen. Daaraan zouden in ieder geval de grootste partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks moeten meedoen. Dat is het streven van verkenner Hans Wiegel, zei hij woensdagmiddag tijdens een kennismakingsgesprek met alle partijen in de Haagse gemeenteraad. GroenLinks heeft echter twijfels over deze constructie. Die partij vreest dat een dergelijke coalitie niet links en progressief genoeg is.

Wiegel is door Groep de Mos - de grootste partij in Den Haag en grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van een week geleden – aangesteld om ‘te onderzoeken hoe er een stabiel en ambitieus college kan worden gevormd, met voldoende draagvlak in de gemeenteraad, waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag’. In een toelichting zei hij dat onder meer zijn dochter, die in Den Haag woont, een rol speelde bij het aanvaarden van de functie. ‘Pa, dat moet je doen’, zou zij hebben gezegd.

De waarheid De VVD-politicus verklaarde dat er volgens hem ‘bijzondere verkiezingen’ achter de rug zijn. ‘Dat wordt altijd gezegd, maar nu is het de waarheid. De lokale partijen zijn de grootste geworden.’ Volgens sommigen is daarom sprake van versplintering en instabiele gemeenteraden. Wiegel: ‘Maar ik deel die somberheid niet.’ De verkenner zei tijdens een korte toespraak (‘Welkom in uw eigen stadhuis. Ik ben maar een gast.’) dat hij vindt dat er een stadsbestuur moet komen dat zoveel mogelijk recht doet aan die uitslag, dus met de grootste winnaars van de verkiezingen. Met de lijsttrekkers van die partij zal hij dat ook al eerste in gesprek gaan. Daarna met de nummers één van CDA, PvdA en Haagse Stadspartij en vervolgens nog met de andere partijen.



Slechts een beperkt aantal partijen maakte tijdens de openbaar zitting gebruik van de gelegenheid om het woord te voeren. VVD-leider Boudewijn Revis zei dat hij blij is dat Wiegel verkenner is. Volgens hem hebben 'liberaal, lokaal en progressief' in Den Haag de verkiezingen gewonnen. Revis benadrukte ook dat hij geen gesprekken wil gaan voeren die uiteindelijk nergens toe leiden. Volgens hem moeten alleen partijen die écht willen gaan regeren met elkaar aan tafel. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren wees er ook op dat een meerderheid van de partijen in de raad het klimaatakkoord hebben getekend en dat dit dus een grote rol moet gaan spelen in het volgende coalitieakkoord.



Of dat inderdaad een grote rol gaat spelen, werd niet duidelijk. Wel verklaarde Wiegel dat een collegeakkoord niet al te dichtgetimmerd moet worden, zodat ook niet-collegepartijen betrokken kunnen worden bij het besturen van de stad. De verkenner verwacht na Pasen iets meer duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden voor een nieuw stadsbestuur. Zelf vermoedt Wiegel dat hij zo'n tweeënhalve week in Den Haag aan de slag zal zijn. Daarna komen er nog een formateur en een informateur, die de wethoudersploeg aan de startstreep moeten brengen. Waarbij ook nog wel een puntje opdoemt: de verdeling van de wethoudersposten zal nog niet eenvoudig zijn, aldus Wiegel. Serieus spreken De partijen die nu als eerst in beeld zijn, lieten allemaal weten serieus te willen spreken met de verkenner. Al verklaarde GroenLinks-lijsttrekker Arjen Kapteijns dat hij toch eigenlijk liever een progressiever, linkser college ziet. Dat moet ook wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld als de HSP en/of de PvdA weer gaan moedoen. Maar PvdA-lijsttrekker Martijn Balster wil daarop nog niet teveel vooruit lopen, na het forse verlies van vorige week. 'Ons past vooral bescheidenheid'.