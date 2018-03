Deskundige: 'Omstreden Haagse imam doet gewoon een Wilders'

DEN HAAG - De omstreden Haagse imam Fawaz Jneid wil met zijn Facebookvideo's vooral aandacht. Dat denken islamoloog Maurits Berger van de Universiteit Leiden en Maarten Zegers, die drie jaar als moslim undercover ging in de Haagse wijk Transvaal. Jneid bekritiseerde in zijn video de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dinsdag bekend de imam niet te vervolgen.

'Hij doet 'een Wilders'. Hij wil gewoon provoceren en aandacht', vertelt Berger. 'Hij weet dat het allemaal niet kan. Dat is hem vaak duidelijk gemaakt. Toch doet hij het. Hij was in het verleden vaak in het nieuws (hij vervloekte onder andere de vermoorde cineast Theo van Gogh, red.) en probeert op deze manier zijn weg weer terug te vinden in het nieuws.'

'Hij wil eigenlijk gewoon moslims triggeren door populistische voorbeelden te gebruiken', vult Maarten Zegers aan. 'Als zijn doel publiciteit is - en daar lijkt het op - is dat slim. Hij weet hoe hij binnen de randjes van het toelaatbare kan blijven en hoe hij er niet overheen kleurt. Dus hij is slim genoeg.'



'Aboutaleb is tegen moskeeën'

In de video - die Jneid overigens al 10 januari op zijn Facebookpagina plaatste - zegt de Haagse imam onder andere dat 'Aboutaleb de rechten van moslims verbiedt', dat de burgemeester 'tegen moskeeën is' en dat Aboutaleb 'de islam en moslims niet verdedigt'.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperheus (CDA) zei dat hij 'walgt' van de extremistische uitspraken, maar dat het OM geen kans ziet om de imam te vervolgen. 'Wij houden alles wat hij zegt tegen het wetboek van strafrecht, maar ook op Facebook doet deze meneer alles nét binnen de grens', vertelde de minister.



Geen wettelijke regels

Volgens advocaat Max Verweij - die zich heeft gespecialiseerd in uitingsdelicten - zijn er geen wettelijk vastomlijnde regels of iets binnen of buiten de vrijheid van meningsuiting valt. 'Dat maakt het ook zo lastig. Elk geval moet op zichzelf worden beoordeeld.'



'Boodschap belangrijk'

Zegers vult aan dat vooral de boodschap van de video belangrijk is. 'Hij gebruikt het woord afvallige niet expliciet. Maar een goed verstaander kan wel opmaken dat die boodschap (dat Aboutaleb een afvallige moslim is, red.) erin zit.' Jneid benadrukt in zijn video vier keer dat zijn luisteraars géén geweld moeten gebruiken. 'Maar gezien de context en zijn geschiedenis is het niet honderd procent uit te sluiten dat er een gek rondloopt die denkt: ik heb een pistool en ga mijn islam verdedigen.'

Islamoloog Berger denkt echter niet dat het zover gaat komen. 'De groep waar hij vroeger invloed op had, is ook alweer tien jaar verder. Ik denk dat die groep ook zijn wenkbrauwen fronst. Dit soort dingen van het dak roepen is een beetje passé. Ook de strengere moslims halen tegenwoordig hun schouders hiervoor op.'



Gebiedsverbod

De imam kreeg eerder een gebiedsverbod voor de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Minister Grapperhaus maakte eind januari bekend dit verbod - dat op 15 februari afliep - te verlengen voor zes maanden. Jneid tekende bezwaar aan. Dat dient op 13 april.

LEES OOK: Haagse PvdE: 'Burgemeester Krikke zaait angst onder moslims'