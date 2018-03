Deel dit artikel:











Werkzaamheden aan 'tunnel met enorm prijskaartje' gestart Foto: Provincie Zuid-Holland

VOORSCHOTEN - De voorbereidende werkzaamheden aan de tunnel van de RijnlandRoute zijn gestart. Voor deze 2,5 kilometer lange tunnel heeft Voorschoten diep in de buidel getast. In 2012 had de gemeente er 9 miljoen voor over om de RijnlandRoute niet door, maar onder het dorp te krijgen. Een rekening die de gemeente eigenlijk niet kon betalen.

Geschreven door Leendert Beekman

Provincieverslaggever

De RijnlandRoute is de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 die ten zuiden van Leiden wordt aangelegd. De tunnel wordt circa 2,5 kilometer lang en gaat onder Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal door. In de eerste plannen zou de RijnlandRoute dwars door Voorschoten worden aangelegd, maar nu komen er twee tunnelbuizen onder het dorp met een doorsnede van zo’n elf meter. Zo wordt er nu een start gemaakt aan de tunnel die Voorschoten zo graag wilde hebben. Toch zullen veel inwoners met gemengde gevoelens naar het project kijken. Door jarenlang financieel wanbeleid zit de gemeente met een schuld van 35 miljoen euro. Het geld dat is uitgegeven aan de betere inpassing van de RijnlandRoute is hier een groot onderdeel van.

Bezuinigingen De 9 miljoen voor de tunnel is ook in deze periode uitgegeven. Mede hierdoor moet de gemeente Voorschoten de komende tijd 4 miljoen per jaar bezuinigen. Dit gebeurt vooral op de voorzieningen, zoals het zwembad, de kinderboerderij, de sportvelden en het cultureelcentrum. Desondanks gaat de tunnel er dus toch komen. Deze week is er een start gemaakt met de aanleg van de startschacht. Dit is de plek waar de tunnelboormachine volgend jaar start met het boren van de eerste tunnel. In 2020 start het boren van de tweede tunnelbuis. Naar verwachting wordt de hele RijnlandRoute eind 2022 opgeleverd. LEES OOK: Voorschoten moet leren 'nee' te zeggen