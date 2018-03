Nieuwe attractie Madurodam kost 1,5 miljoen euro

DEN HAAG - De nieuwe attractie die komende zomer in Madurodam geopend wordt, gaat 1,5 miljoen euro kosten. Dat heeft het Haagse themapark vandaag bekend gemaakt. Het is de vijfde indoor attractie van het park.

De attractie is een replica van het gemaal Cruquius, dat het Haarlemmermeer in de 19e eeuw heeft drooggepompt. Madurodam heeft voor de attractie diep in de buidel getast. 'We hebben nog nooit voor één attractie zoveel geld uitgetrokken', zegt de perswoordvoerder van Madurodam, Marianne Aalders.

Madurodam wil dat de attractie in de zomer open gaat en dat vraagt om een grote investering. 'Er zitten veel manuren en mankracht in het project, daarom spreken we ook over het meest ambitieuze bouwproject ooit.'



Zelf water wegpompen

'Het gemaal bestaat uit zes of acht grote balansarmen die vast zitten aan een stoommachine, een grote cilinder die stoom omzet in beweging', vertelt Aalders. 'Die balansarmen pompen het water continu weg. Zo wordt het water in een gebied op peil gehouden'. Bedoeling is dat de replica in Madurodam door bezoekers bediend wordt, zodat ze kunnen ervaren hoe moeilijk het is om van water land te maken.

Het kunstje van de stoommachine is afgekeken bij de Engelsen. Nadat eerdere pogingen om het Haarlemmermeer droog te leggen mislukten, introduceerde Willem l de stoommachine in Nederland. De omvang van de machine was in Nederland vele malen groter, waardoor het toen als een van de grootste stoommachines ter wereld werd gezien.

