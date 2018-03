ADO zegt contracten van vijf spelers op, club in gesprek met Beugelsdijk en Meijers

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de contracten van Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers, Edouard Duplan, Tim Coremans en Trevor David formeel opgezegd. De Haagse club moet voor 1 april een ontslagbrief aan spelers met een aflopend contract sturen anders wordt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden verlengd.

Met Beugelsdijk en Meijers is ADO momenteel in gesprek over een nieuw contract. Duplan, Coremans en David zitten in de wachtkamer. Het trio komt mogelijk later in het seizoen in aanmerking voor een nieuw contract.

