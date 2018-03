Deel dit artikel:











Kinderen willen Haagse wijk Vrederust vreedzamer maken De start van de Vreedzame Wijk. (Foto: Omroep West/Michiel Steenwinkel) Mediator Bidhanee van basisschool Erasmus. (Foto: Omroep West/Michiel Steenwinkel)

DEN HAAG - Het klinkt een beetje als een utopie, maar elders in het land werkt het al wel. De 'vreedzame wijk' wordt ook in Den Haag geïntroduceerd. En waar kan dit beter dan in de wijk Vrederust?

Geschreven door Michiel Steenwinkel

De twee basisscholen Peter Donders en Erasmus vormen met de brede buurtschool Kleurrijk de spil van de vreedzame wijk. Op school lopen diverse leerlingen rond die zijn opgeleid als mediator. Ze hebben geleerd hoe ze ruzies in de kiem moeten smoren. 'Niet schelden, niet door elkaar heen praten en mensen hun verhaal laten vertellen en vragen hoe ze zich voelen', legt mediator Bidhanee van groep 8 uit. 'Het begint met leerlingen. Als we hen hierin opleiden, nemen ze dat later mee. Volwassenen kun je minder makkelijk iets aanleren', zegt Dennis de Vries van de stichting Vreedzaam. In andere steden wordt het concept al langer toegepast. Volgens De Vries bellen mensen daar minder snel de politie omdat ze geleerd hebben om het zelf op te lossen.

Politie, gemeente en jeugdwerk In de vreedzame wijk werken onder meer politie, gemeente en jeugdwerk samen met de scholen. Lieske Nuyens gaat als coördinator aan de slag in Vrederust. LEES OOK: Sfeer Vrederust 'aanzienlijk verbeterd' na oprollen jeugdbende