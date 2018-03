Burgemeester Krikke in haar nopjes met nieuwe tas na beroving

Pauline Krikke is blij met haar nieuwe tas | Foto: Dutch Fellow

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke heeft een nieuwe tas gekregen. Nadat ze begin deze maand beroofd werd van haar tas, besloten een paar bewoners uit de Schilderwijk de handen ineen te slaan en samen met tassenontwerper Omar Munie een tas te ontwerpen.

De burgemeester is enthousiast over de geelgroene schoudertas. 'Hartstikke lief dat de bewoners van de Schilderswijk voor mij een nieuwe handtas hebben gemaakt! Mooi model, handig, in de Haagse kleuren én met het Haagse wapen.'

De burgemeester heeft de wijk na haar beroving niet links laten liggen. 'Ik ben inmiddels gewoon alweer een aantal keer 's avonds door de Schilderswijk gelopen.' Ook vindt ze de reacties hartverwarmend na het incident: 'De attente reacties van Hagenaars en Hagenezen op straat, maar ook per mail, zijn geweldig sympathiek. Ik moet vooral lachen als ze me naroepen 'He Pauline, pas je wel op je tas?' Haagse humor, heerlijk!'

LEES OOK: Burgemeester Krikke in haar eigen stad beroofd