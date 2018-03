Viertal opgepakt voor stelen van negentien motoren

REGIO - De politie heeft drie mannen uit Zoetermeer en één man uit Zaandam aangehouden voor de diefstal en heling van negentien motoren. Drie van de vier mannen zitten nog vast. De vierde persoon is vrij, maar blijft verdachte in de zaak.

De zaak kwam aan het rollen door een anonieme melding op 7 februari. De politie trof op die dag in een loods in Zoetermeer vijf gestolen motoren aan. Na het onderzoek troffen ze een maand later vier andere gestolen motoren aan in een loods in Zevenhuizen. Hierbij werd een 34-jarige verdachte uit Zoetermeer aangehouden.

Afgelopen dinsdag werden de drie andere verdachten - twee Zoetermeerders van 30 en 34 jaar en een 36-jarige man uit Zaandam - opgepakt. Bij het doorzoeken van onder andere een aantal woningen en een kelderbox werden nog eens tien gestolen motoren gevonden. De politie nam ook diverse motoronderdelen (zoals uitlaten, wielen en dashboards), dure computers en contant geld beslag.

De drie verdachten die nu nog vast zitten, verschijnen deze week voor de rechter.