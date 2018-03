Deel dit artikel:











Voetbalclubs VV Leiden en FC Rijnland smelten samen tot Sporting Leiden De nieuwe tenues van fusieclub Sporting Leiden. | Foto: Twitter (@vvLeiden)

LEIDEN - Het Leidse voetbal is een fusieclub rijker. FC Rijnland en VV Leiden gaan samen op in Sporting Leiden, zo is woensdagavond besloten tijdens de ledenvergadering van beide verenigingen uit de Leidse wijk Morskwartier.

De clubkleuren zijn ook gelijk gepresenteerd in het clubgebouw van VV Leiden. Als thuistenue is gekozen voor een zwart shirt, waarop in het midden de vier kleuren van beide clubs zijn verwerkt: rood, wit, groen en geel. De shirts en sokken zijn helemaal zwart. Ook het uittenue werd onthuld. Dat is een horizontaal gestreept geel-zwart shirt geworden, aangevuld met zwarte broek (onderaan een geel vlak) en zwarte sokken. Sporting Leiden blijft evenals FC Rijnland en VV Leiden ook na de fusie gevestigd op sportpark De Mors. LEES OOK: VV Leiden en FC Rijnland niet blij met gemeente Leiden