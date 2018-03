West Wekker: Hertelling in Zoeterwoude en Kjeld Nuis is de snelste

REGIO - Goedemorgen! Wrijf de slaap uit je ogen en breng jezelf helemaal op de hoogte met onze West Wekker! Zo kan je bij het koffiezetapparaat op je werk alles vertellen over de hertelling in Zoeterwoude en de supersnelle Kjeld Nuis.

1. Zoeterwoude moet stemmen opnieuw tellen

De gemeente Zoeterwoude gaat alle stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgebracht hertellen. Dat heeft de voormalige gemeenteraad besloten. De VVD had hierop aangedrongen en kreeg een ruime meerderheid (twaalf tegen één) achter zich. De stembiljetten worden donderdag opnieuw geteld.

2. Afscheid van gemeenteraadsleden Den Haag

Tranen, trots en een sneertje. Den Haag heeft woensdagavond afscheid genomen van 26 gemeenteraadsleden die na de verkiezingen niet meer terugkeren als volksvertegenwoordiger.

3. 'Schaatskoning' Kjeld Nuis haalt snelheid van 93 kilometer per uur op natuurijs

Kjeld Nuis heeft in Luleå in Zweden een snelheidsrecord op schaatsen gevestigd. De tweevoudig olympisch kampioen uit Zoeterwoude kwam tot een maximale snelheid van 93 kilometer per uur. De 28-jarige blikvanger van Team LottoNL-Jumbo reed op een natuurijsbaan met een lengte van 1500 meter zonder bochten. Hij schaatste achter een auto met een windscherm, dat voor hem veel luchtweerstand wegnam.

4. Burgemeester Krikke in haar nopjes met nieuwe tas na beroving

Burgemeester Pauline Krikke heeft een nieuwe tas gekregen. Nadat ze begin deze maand beroofd werd van haar tas, besloten een paar bewoners uit de Schilderswijk de handen ineen te slaan en samen met tassenontwerper Omar Munie een tas te ontwerpen.

5. Flatbewoners mogen balkon niet meer op: 'Instortingsgevaar dreigt'

De bewoners van een flat aan de Hendrinaland in de Haagse wijk Mariahoeve keken even vreemd op toen er ineens een brief van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) bij de liftdeur hing met de boodschap: 'Met onmiddellijke ingang is het verboden de grote balkons naast de woonkamer te betreden, er bestaat instortingsgevaar. U ontvangt verder informatie in een brief.'

6. Voetbalclubs VV Leiden en FC Rijnland smelten samen tot Sporting Leiden

Het Leidse voetbal is een fusieclub rijker. FC Rijnland en VV Leiden gaan samen op in Sporting Leiden, zo is woensdagavond besloten tijdens de ledenvergadering van beide verenigingen uit de Leidse wijk Morskwartier.

Weer: In de ochtend is er kans op een bui, maar in de middag krijgen we kans op meer zon. Het wordt 's middags zo'n negen graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart (herhaling)

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.