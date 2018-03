Flatbewoners mogen balkon niet meer op: 'Instortingsgevaar dreigt'

DEN HAAG - De bewoners van een flat aan de Hendrinaland in de Haagse wijk Mariahoeve keken even vreemd op toen er ineens een brief van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) bij de liftdeur hing met de boodschap: 'Met onmiddellijke ingang is het verboden de grote balkons naast de woonkamer te betreden, er bestaat instortingsgevaar. U ontvangt verder informatie in een brief.'

VvE-secretaris Lotty Wolvekamp stelde de tekst op voor de brief die op elke verdieping hangt. 'Die heb ik scherp neergezet, om het zekere voor het onzekere te nemen.' De balkons van de flat uit 1961 zijn toe aan groot onderhoud en de constructie moet uitvoerig worden getest. De VvE is daartoe verplicht na een incident in 2011 in Leeuwarden waarbij een galerij instortte. 'We hebben proefsgewijs drie balkons laten testen en daaruit kwam naar voren dat de andere 45 ook getest moeten worden', zegt Wolvekamp. 'Er moet gekeken worden of er constructie- of draagkrachtproblemen zijn. Dus uit voorzorg hebben we meteen gezegd dat niemand op de balkons mag.'

De toon van de brief is nogal alarmerend. 'Dat klopt', zegt Wolvekamp. 'Maar anders nemen mensen het niet serieus en denken ze dat het wel meevalt. Dat wilden we voorkomen. Veiligheid voor alles, tot we precies weten wat er aan de hand is. Het vervolgonderzoek naar de andere balkons heeft inmiddels plaats gevonden.'



Verrast door de brief

Een van de flatbewoners is nogal verrast door de brief. 'Het kwam echt vanuit het niets', vertelt hij. 'Ze hebben inmiddels testen gedaan op mijn balkon dus ik wacht de uitslag af, maar ik ben niet meer het balkon opgegaan.'

'We hopen over drie weken de uitslag te hebben en dan horen we wat er aan de hand is, of er echt iets aan de hand is, en zo ja, wat we eraan moeten gaan doen', aldus Lotty Wolvekamp.





