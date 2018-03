IN BEELD: Afscheid gemeenteraadsleden Den Haag

DEN HAAG - Tranen, trots en een sneertje. Den Haag heeft woensdagavond afscheid genomen van 26 gemeenteraadsleden die na de verkiezingen niet meer terugkeren als volksvertegenwoordiger. Twee daarvan kregen een koninklijke onderscheiding: Mustafa Okcuoglu die twaalf jaar politicus was voor drie partijen: de PvdA, GroenLinks en de Groep Okcuoglu en Abderrahim Kajouane, die twaalf jaar voor de PvdA in de raad zat.

Politici die één volledige termijn in de gemeenteraad zaten, werden onderscheiden met een bronzen Vroedschapspenning. Politici die langer in de raad hebben gezeten kregen een zilveren Vroedschapspenning.





Tekst loopt door na Tweet



Voor enkele van de scheidende raadsleden was het een emotionele avond, omdat ze graag nog een periode waren door gegaan. Enkele – zoals CDA'er Michel Rogier, PvdA'er Bülent Aydin en Hasan Küçük van de Islam Democraten - dachten woensdagnacht nog dat ze weer terug zouden keren in de raad. Maar vrijdag bleek dat zij werden gepasseerd door voorkeurstemmen. Anderen waren ervan overtuigd dat hun partijen veel meer stemmen zouden halen.



'Beetje humor kan geen kwaad'

Opmerkelijk was ook dat drie raadsleden van de PVV die niet meer op de kieslijst van hun partij stonden, toch afscheid kwamen nemen. Zij waren na de interne strubbelingen over de samenstelling van die partij niet meer in het stadhuis gesignaleerd. De problemen daarover werden onderstreept door de afwezigheid van de twee die nog wel doorgaan: lijsttrekker Karen Gerbrands en Willie Dille.

Scheidend raadslid André Elissen kon het niet laten om daar toch een kleine opmerking over te maken. Hij dankte alle collega's die de moeite namen om te komen. 'Althans, bijna allemaal.' Om daaraan later via Twitter aan toe te voegen: 'Niet als sneer bedoeld. Beetje humor kan geen kwaad.'





Tekst loopt door na Tweet



Advies voor collega's

Een paar raadsleden hadden ook nog advies voor de collega's die nog doorgaan of donderdag – als de nieuwe raad wordt geïnstalleerd – aan het werk gaan. 'Het hoogste goed is het dienen van anderen', zei bijvoorbeeld CDA'er Desh Ramnath. 'De diversteit van de stad is juist de kracht van Den Haag.'

En Kajouane raadde iedereen aan minder te gaan Twitteren en meer de stad in te gaan. 'We moeten bruggen slaan. Kijken naar de intenties van anderen. Het is tijd voor het herstel van vertrouwen.'



LEES OOK: Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen