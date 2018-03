Deel dit artikel:











'Dubieuze deal brengt voorzitter Leids Bachkoor in problemen' Het veelbesproken pand aan het Pieterkerkhof in Leiden (Beeld: Google Streetview)

LEIDEN - De voorzitter van Stichting Bachkoor Holland is in opspraak geraakt vanwege een kantoorpand in Leiden. Matthijs Oudkerk van het Bachkoor zou privé ongeveer twee ton hebben verdiend aan het kleine pand, dat van de stichting was. Daarover bericht Het Financieele Dagblad (FD) donderdag.

Financiële deskundigen en oud-bestuursleden van het Bachkoor melden aan het FD dat Oudkerk op dubieuze manier heeft verdiend aan doorverkopen van het kleine pand aan het Pieterskerkhof. Zonder dat veel betrokkenen het doorhadden is het pand, dat werd gebruikt als administratiekantoor, in 2012 privé in handen gekomen van hun voorzitter. In 2017 wordt het kantoor met flinke winst doorverkocht. De stichting Bachkoor verhuist dat jaar naar Delft. De ophef ontstaat vlak voor de Paastijd, waarin de Matthäus Passion traditioneel vaak wordt uitgevoerd. Ook het Bachkoor Holland, waarvan de organisatie al 33 jaar wordt geleid door voorzitter Oudkerk, voert dit meesterwerk van Bach jaarlijks uit. Dat concert trekt volgens het FD een groot aantal bekende Nederlanders. Zo waren afgelopen jaar in de Leidse Pieterskerk onder meer Mark Rutte, Neelie Kroes en Alexander Pechtold aanwezig. LEES OOK: Matthäus van Bachkoor Holland verhuist van Leiden naar Delft