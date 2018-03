Tomatenkassen dicht door virus, tomatenbedrijven wel te bezoeken tijdens Kom in de Kas

Tomaten in de kas van Kees Stijger in Honselersdijk (Foto: Omroep West/Renske van der Zalm)

HONSELERSDIJK - Kom in de Kas zal volgend weekend voor tomatentelers meer Kom naast de Kas zijn. Het tomatenchlorosevirus (ofwel TOC-virus) heerst. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen houden de vijf deelnemende tomatentelers hun kassen dicht. De bedrijven zijn wel te bezoeken, 'Daar wordt van alles georganiseerd, zegt Kees Stijger, tomatenteler in Honselersdijk.

'Het TOC-virus maakt de planten ziek en leidt ertoe dat er minder tomaten groeien', legt Stijger uit. 'Je moet echt specialist zijn om te zien of een plant ziek is. Je kunt de tomaten gelukkig nog wel gewoon eten. Het virus wordt overgebracht door zuigende insecten, zoals vliegen. Voor mensen is het virus niet gevaarlijk.'

Stijgers bedrijf is niet besmet, enkele omliggende bedrijven wel. 'We moeten alert zijn, maar gelukkig zijn onze planten nog niet besmet.' Wel is voor de zekerheid landelijk het besluit genomen om Kom in de Kas dit jaar niet in te tomatenkassen te laten plaatsvinden.



'Wel van alles te doen'

Op het terrein van Stijger is tijdens Kom in de Kas van alles te doen. De mensen kunnen wel in de schuren kijken, want daar is wel van alles te zien. Onder meer het Westlands Streekmuseum is aanwezig en van buiten kun je door de glasplaten heen de groeiende tomatenplanten zien.'

Kom in de Kas wordt gehouden op zaterdag 7 en zondag 8 april. In de Westlandse regio openen 14 bedrijven aan de Broekpolderlaan en de Zwethlaan in Honselersdijk hun deuren voor de consument. Thema van Kom in de Kas 2018 is een kleurrijke toekomst'.