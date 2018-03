Deel dit artikel:











Vrouwen in de meerderheid in Waddinxveense raad Gemeente Waddinxveen | Foto: Omroep West

WADDINXVEEN - Met elf vrouwen tegenover tien mannen is de gemeente Waddinxveen één van de twee Nederlandse gemeenten waar de vrouwen in de net verkozen gemeenteraad in de meerderheid zijn. Dat is een stijging van vijf zetels ten opzichte van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Vooral de partij Weerbaar Waddinxveen springt erboven uit: die fractie bestaat alleen maar uit vrouwen.

Bij de eerste vasstelling van de gemeenteraad waren er eigenlijk twaalf vrouwen gekozen. Een kandidaat raadslid Sylvia van de Krol-den Ouden (Protestantse Combinatie Waddinxveen) bedankte voor het lidmaatschap. De mannelijke kandidaat Martijn Kortleven heeft haar plek overgenomen. De afgelopen vier jaar waren de mannen in de Waddinxveense raad nog in het voordeel. Toen gingen er vijftien zetels naar mannen en zes zetels naar vrouwen.

Actie Het burgerinitiatief 'Stem op een Vrouw' heeft in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen campagne gevoerd om meer mensen op vrouwelijke kandidaatsraadsleden te laten stemmen. Die actie heeft in Waddinxveen zijn vruchten afgeworpen. Donderdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad van Waddinxveen beëdigd. Naast Waddinxveen zijn in het Frieze Heerenveen ook de vrouwen in de meerderheid.