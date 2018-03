Deel dit artikel:











'Ik vind het heel lullig'; dochter verslaat vader bij verkiezingen

HILLEGOM - Met haar negentien jaar is Anouk Dijkshoorn het jongste raadslid ooit in Hillegom. Het was voor haar 'een enorme verassing', maar aan de overwinning zit ook een apart nasmaakje. Dijkshoorn - die met voorkeursstemmen is gekozen- pikt daarmee de plek van haar bloedeigen vader, Maarten Dijkshoorn in. 'Ik vind het heel lullig', vertelde ze donderdag bij Muijs in de Morgen.

Donderdagavond wordt Anouk Dijkshoorn beëdigd als officieel raadslid. Daarmee wordt ze één van de drie raadsleden van de lokale partij 'Bloeiend Hillegom'. Anouk stond vierde plek op de kieslijst, achter haar vader die op de derde plek stond. Dankzij voorkeursstemmen werd hij ingehaald door zijn dochter. Volgens Anouk Dijkshoorn was haar vader daar gelukkig niet boos over: 'Hij zei tegen mij dat hij het niet zo erg vond.' Het gaat bij de familie Dijkshoorn thuis vaak over de lokale politiek. Nieuwe plannen voor Hillegom worden aan de keukentafel gesmeed. 'Als we een fractievergadering hebben gehad, bespreken we dat nog even.' Dijkshoorn hoopt dat haar vader de komende vier jaar als raadsheer wil optreden. 'Dat heb ik hard nodig', lacht Dijkshoorn.

Cultuur, milieu en sport Het jongste raadslid van Hillegom wil zich vooral gaan inzetten voor jongeren. 'Die zijn nog niet vertegenwoordigt in de raad', vertelt zij in Muijs in de Morgen. Dijkshoorn zegt dat zij beter deze doelgroep kan vertegenwoordigen dan haar vader. 'Ik denk dat je daar beter iemand neer kan zetten die jonger is.' Dijkshoorn wil zich vooral gaan inzetten voor cultuur, milieu en sport in Hillegom.