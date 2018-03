Eis OM: Spookrijder negen maanden cel: 'Ik reed spook, botste en was onder invloed van drugs'

DEN HAAG - Adam K. reed 17 kilometer als spookrijder tot zijn rit in mei 2017 in een ongeluk eindigde. 'Ik weet niet wat mij op die dag bezielde', zei hij donderdag in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste negen maanden cel tegen K. waarvan drie maanden voorwaardelijk en twee jaar rijontzegging.

K. reed op de verbindingsweg de A12 naar de A4 richting Delft, waar hij bij Rijswijk een ongeluk veroorzaakte. K. zou onder invloed zijn van cannabis en speed. Hij zou in de Audi van zijn moeder hebben gereden.

Adam K. en zijn vriendin vertrokken uit Polen richting Nederland. De rechter vraagt zicht af of K. amfetamine had gebruikt voor hij de auto instapte. Volgens K. had hij last van hoofdpijn tijdens het rijden: 'Ik heb een pilletje van mijn vriendin gekregen bij de grens met Duitsland'. K. verklaarde dat hij daarna even heeft geslapen in een bungalow in Oss. Hij droomde dat zijn zus hulp nodig had en stapte daarna in de auto.



Ruzie onderweg

De vriendin van K. spreekt zijn verklaring tegen: 'Ik heb hem helemaal geen pilletje gegeven, dat is grote onzin'. Volgens haar heeft K. marihuana gerookt, maar K. zegt het allemaal niet meer te weten. Hij weet alleen dat hij een klein pilletje van 150 gram heeft geslikt en dat het geen amfetamine was.

Het stel zou onderweg ruzie hebben gekregen, waardoor de rechter zich afvraagt of K. niet gewoon een pilletje heeft genomen om rustig te worden. Volgens K. is dat niet het geval.



Geen herinneringen

Nadat K. zo'n 17 kilometer tegen het verkeer inreed op de verbindingsweg A12 naar de A4 richting Delft, veroorzaakte hij bij Rijswijk een ongeluk. Volgens de rechter hadden daar zomaar doden kunnen vallen. K. zegt dat hij zich het moment van de aanrijding niet kan herinneren, maar dat hij nog wel weet dat hij geremd heeft.

De politie ging tijdens het spookrijden parallel aan K. rijden. Ze reden met 120 kilometer per uur en probeerden hem te waarschuwen met lichtsignalen. Maar K. heeft geen politie gezien. Wel is hij schuldbewust: 'Ik reed spook, ik botste en was onder invloed van drugs.'



'Dit had nooit mogen gebeuren'

Het slachtoffer van het ongeluk is aanwezig in de rechtbank. Hij kreeg tijdens het ongeluk glas in zijn gezicht en had letsel aan zijn been. K. biedt zijn excuses aan het slachtoffer aan. 'Dit had nooit mogen gebeuren, ik heb enorm spijt.'

Volgens het slachtoffer gaat het goed met hem, maar heeft hij nog steeds rug- en nekklachten en last van zijn been, waar hij soms wakker van ligt. Het slachtoffer is hovenier en heeft wekenlang zijn beroep niet kunnen uitvoeren. Inmiddels werkt hij vijf uur per dag. 'Dat gaat moeizaam. Sporten gaat ook niet meer'. Daarbij vraagt hij zich af: 'Wat als er een jong gezin had gereden? Er hadden doden kunnen vallen.'

De uitspraak is op donderdag 12 april.