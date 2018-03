Deel dit artikel:











Volg hier de rechtszaak tegen de spookrijder die 17 kilometer tegen het verkeer inreed Ongeluk veroorzaak door spookrijder in 2017 | Foto: Regio15

DEN HAAG - Adam K. reed 17 kilometer als spookrijder tot zijn rit in mei 2017 in een ongeluk eindigde. In Den Haag is donderdag de rechtszaak tegen K. van start gegaan. Verslaggever Sander Knura volgt de zaak. Je kan hier zijn Tweets lezen.

K. reed op de verbindingsweg de A12 naar de A4 richting Delft. Ooggetuige Patrick zag de spookrijder op zich afkomen en vertelde in 2017 aan Omroep West dat K. zeker 100 kilometer per uur reed. 'Als we tegen elkaar waren opgebotst dan denk ik dat de klap zo hard was geweest dat het niet goed was afgelopen. De man reed denk ik zo rond de 100 kilometer per uur. Dus dan waren we met een klap van 200 kilometer per uur op elkaar geknald. Dus toen ik de koplampen op me af zag komen, heb ik direct voor mijn eigen veiligheid gekozen en ben links gaan rijden. Gelukkig kon dat zonder ander verkeer in de weg te staan.' Volg hier de Tweets van Sander Knura