Hertelling gemeente Zoeterwoude begonnen, VVD hoopt op 11 stemmen meer

ZOETERWOUDE - De gemeente Zoeterwoude is begonnen met het hertellen van de stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgebracht. Om 10.00 uur werden de stembiljetten weer tevoorschijn gehaald. De oude gemeenteraad besloot woensdagavond dat de stemmen opnieuw geteld moeten worden.

De VVD had aangedrongen op het hertellen van de stemmen en kreeg een ruime meerderheid achter zich: twaalf stemmen voor en één stem tegen. Lijsttrekker Mathieu Paardekooper is opgelucht: 'Het zag er van de week niet echt naar uit dat er een meerderheid zou zijn, maar woensdagavond bleek toch dat het doorging.'

Zoeterwoude volgt met het hertellen van de stemmen het voorbeeld van Rijswijk. Die hertelling pakte goed uit voor D66, die er een zetel bij kreeg ten koste van de lokale partij Wij.Rijswijk. Daar ging het echter om een verschil van drie stemmen, terwijl de VVD in Zoeterwoude elf stemmen tekort komt voor een derde zetel. 'Er zit inderdaad nog wel een gaatje tussen. Maar goed, niks is onmogelijk zeggen we dan. Elf of twaalf stemmen is heel veel, maar je moet alles uitsluiten', aldus Paardekooper.



