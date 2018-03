Deel dit artikel:











Jonge Amsterdammers overvallen vrouw in woning Pijnacker Woningoverval aan De Harnasch in Pijnacker | Foto: Regio15

PIJNACKER - Een vrouw is donderdagochtend door twee mannen in haar woning aan De Harnasch in Pijnacker overvallen. Twee jonge mannen (19 en 20 jaar) uit Amsterdam bedreigden de vrouw met een wapen. De daders vluchtten na de overval in een witte Mercedesbus, maar werden korte tijd later door de politie opgepakt op de snelweg A4 bij Roelofarendsveen.

Een buurtbewoner belde de politie om te laten weten dat er was ingebroken. In de woning vonden de agenten de vrouw, die lichtgewond was geraakt bij de overval. Ondertussen waren de twee verdachten in een witte bus gevlucht. Het voertuig werd snel getraceerd en tot stoppen gebracht op de A4 bij Roelofarendsveen.



De politie gaf aanvankelijk nog een signalement vrij van de twee verdachten, die op dat moment nog op de vlucht waren. Omdat ze gewapend waren, raadde de politie het publiek af om actief in te grijpen. Volgens het signalement van de politie zou het gaan om twee licht getinte mannen. De eerste verdachte zou een PostNL-jas dragen en lang steil haar hebben; de tweede verdachte droeg een donkere jas, een blauwe pet en een donkere broek. De politie gaf aanvankelijk nog een signalement vrij van de twee verdachten, die op dat moment nog op de vlucht waren. Omdat ze gewapend waren, raadde de politie het publiek af om actief in te grijpen. Volgens het signalement van de politie zou het gaan om twee licht getinte mannen. De eerste verdachte zou een PostNL-jas dragen en lang steil haar hebben; de tweede verdachte droeg een donkere jas, een blauwe pet en een donkere broek. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van De Harnasch in Pijnacker. Ook wil de politie weten of er camerabeelden zijn waarop de verdachten of hun witte Mercedesbus op te zien zijn.