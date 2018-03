Deel dit artikel:











Vrouw overvallen in woning Pijnacker, daders gevlucht in witte Mercedesbus Woningoverval aan De Harnasch in Pijnacker | Foto: Regio15

PIJNACKER - Een vrouw is donderdagochtend in haar woning aan De Harnsch in Pijnacker overvallen. De politie meldt dat het om een gewapende overval gaat. Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De daders zijn na de overval gevlucht in een witte Mercedesbus.

De politie vraagt burgers om uit te kijken naar de bestelbus, maar roept iedereen met klem op om zelf geen actie te ondernemen. Mogelijk zouden de daders nog steeds gewapend zijn. Het gaat om twee licht getinte mannen. De eerste verdachte zou een PostNL-jas dragen en lang steil haar hebben; de tweede verdachte droeg een donkere jas, een blauwe pet en een donkere broek.