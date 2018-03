Korfbalwedstrijd PKC - Fortuna krijgt een staartje

DELFT - Korfbalvereniging PKC uit Papendrecht gaat in protest tegen de uitslag van de eerste halve finalewedstrijd om de Nederlandse korfbaltitel tegen het Delftse Fortuna. Volgens het bestuur van PKC heeft Fortuna in die wedstrijd één keer te veel gewisseld.

Volgens de reglementen van de korfbalbond KNKV mag er in een wedstrijd acht keer gewisseld worden. Fortuna wordt ervan beschuldigd in de wedstrijd negen wissels te hebben gebruikt.

Fortuna won de eerste finalewedstrijd waardoor bij winst in de return aanstaande zaterdag, de grote finale in de Ziggo Dome wordt bereikt. 'Wij willen niet als slechte verliezers overkomen', zegt de voorzitter van PKC in het AD, 'maar we horen graag van de tuchtcommissie wat wel en wat niet mag.'



Overspelen

Consequentie van het protest zou mogelijk kunnen zijn dat de uitslag van de eerste wedstrijd ongeldig wordt verklaard, waardoor deze overgespeeld zou moeten worden. Wanneer de tuchtcommissie uitspraak doet, is nog niet bekend.

