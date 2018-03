'Heroïnefamilie' hoort na Pasen of rechter hen voorlopig vrijlaat

REGIO - In hun kassencomplex in Bergschenhoek groeiden gewoon komkommers en paprika's. In hun garagebedrijf in Bleiswijk stonden voertuigen op onderhoud te wachten. Toch bleken de bedrijven een dekmantel voor een netwerk in heroïne en xtc. Donderdagmiddag moesten elf verdachten, waarvan het meerendeel uit één familie' voor de rechter verschijnen.

Het gaat om vier Haagse broers (55, 52, 45 en 41 jaar), een ex-vriendin (48) en een Rotterdamse zoon (26) . Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van witwassen, de handel in en productie van heroïne binnen een criminele organisatie. Ook een zwager van de broers en een Rotterdamer, die beiden gezien worden als handlangers, staan terecht.

Van de 11 verdachten zitten er nog vijf vast. Het OM wil dat ze voorlopig vast blijven zitten, omdat er kans is op herhaling. 'Een van hen is al eens veroordeeld voor de uitvoer van 21 kilo heroïne. Een ander was betrokken bij een enorme hennepkwekrij in de Maasdijk,' zei de officier.



Heroïne

De familie trok in 2017 de aandacht van de politie: bij een komkommerkwekerij, die op naam stond van de ex-vriendin en feitelijk werd gerund door de 45-jarige broer, werden grote hoeveelheden azijnzuurhyanide geleverd. Deze stof wordt nooit in kwekerijen gebruikt, maar kan nuttig zijn om morfine om te zetten in heroïne.

Met de in 2017 geleverde hoeveelheid azijnzuuranhydride konden de verdachten ruim 1.500 kilo heroïne produceren. Volgens het OM werd er 'avond na avond heroïne geproduceerd, waardoor er tonnen per avond werden verdiend.' De advocaten van de vijf verdachten willen dat hun cliënten voorlopig vrijkomen. De rechter beslist daarover na het paasweekend.



Café

Volgens het OM is ook een Haags café betrokken bij de zaak van de 'heroïnefamilie'. De kroeg is gesloten door de gemeente omdat er cocaïne werd gevonden. Volgens de politie werden hier pakketjes met cocaïne gevonden en was het café een vaste ontmoetingsplaats van de verdachten. Vooralsnog is het niet duidelijk om welk café het gaat.

Op andere plekken werd de partydrug MDMA, een vuurwapen, 50.000 euro aan contant geld, dure sieraden en kleding aangetroffen. In totaal waren bij grootschalige doorzoekingen in oktober vorig jaar op meerdere locaties zo'n 250 agenten betrokken.

LEES OOK: Acht arrestaties bij ontmanteling drugsnetwerk