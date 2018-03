Rest- en aardwarmte moeten Westland in 2021 duurzamer maken

WESTLAND - De Westlandse glastuinbouw wordt vanaf oktober 2021 verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven én aardwarmte. Daardoor kunnen tuinders in totaal ruim 300 miljoen kubieke meter aardgas besparen, oplopend tot 900 miljoen kubieke meter in de jaren daarna. Dat meldt het Warmtebedrijf Westland, initiatiefnemer van het project.

De aanleg van dit warmtenet start in 2020. Stap voor stap zullen de telers van groente, fruit, planten en bloemen worden aangesloten, met als doel om driehonderd miljoen kubieke aardgas te besparen. Dit zou in de jaren daarna kunnen oplopen tot negenhonderd miljoen kubieke meter.

Op dit moment wordt in het Westland hard gewerkt aan het aardwarmteproject 'Trias'. De bedoeling is dat er tot vier kilometer diepte geboord wordt naar de duurzame aardwarmte, om zo de CO2-uitstoot in het Westland terug te dringen. Door de combinatie van aardwarmte en het plan om ook restwarmte uit Rotterdam te gaan gebruiken, zou het hele Westland van aardgas af kunnen.

Dit project kreeg deze week met grote tegenslag te kampen. Een van de twee putten moet opnieuw geboord worden omdat hij ingestort is.

LEES OOK: