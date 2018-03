Jochem Myjer gaat lesgeven in omgaan met stress: 'Ik zal langzaam praten'

LEIDEN - Jochem Myjer gaat een keuzevak geven aan de Universiteit Leiden over omgaan met stress. Met het vak 'Geen paniek - Stressvrij door je studententijd' helpt de Leidse komiek studenten hun drukke bestaan te relativeren.

Jochem Myjer laat op zijn Facebookpagina weten dat hij bijzonder enthousiast is over zijn nieuwe carrière. 'Zo trots dat ik het eindelijk mag delen met jullie! Ik ga college geven op de Leidse Universiteit! Echt een jongensdroom! Schrijf je in! Ik zal langzaam praten. Beloof ik!'.

Myer vertelt dat hij zelf veel ervaring heeft in omgaan met stress. 'Als ik op het podium sta, voel ik nog altijd stress. Maar er zijn manieren om daar mee om te gaan, en die kennis deel ik graag.' Het keuzevak zal uit een serie colleges bestaan en een praktische opdracht. Ook zal er worden ingegaan op oorzaken van stress en het herkennen van signalen van stress bij jezelf.



Luchtiger benadering

De Universiteit Leiden laat op hun website weten dat ze Jochem Myjer benaderd hebben om 'een wat luchtiger benadering van omgaan met stress te geven'. Studentpsycholoog Emile Dingjan legt uit: 'Deze generatie studenten ervaart veel meer druk dan de studenten van ongeveer tien jaar geleden. Binnen de universiteit zetten we allerhande middelen in, van cursus tot persoonlijke begeleiding, om hen te helpen hiermee om te gaan.'

Jochem Myjer gaat zes colleges geven en de reeks start op maandag 23 april. Hoe hij zijn colleges het beste kan beginnen? Wij hebben wel een idee.