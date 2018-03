WK Super Mario Kart naar Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn wordt in augustus het WK Super Mario Kart gehouden. De eSports Game Arena heeft het wereldkampioenschap naar zich toe gehaald. Super Mario Kart kwam in 1992 al uit.

In het racespel nemen deelnemers het tegen elkaar op met bekende figuren van gamegigant Nintendo zoals Mario, Luigi en Yoshi. Zoals de echte liefhebbers al heeft opgemerkt. het gaat hier om de eerste versie van Mario Kart.

Thomas Runhart van de eSports Game Arena is blij met het binnenhalen van het WK. 'Mensen kunnen niet wachten totdat het zover is. We gaan in ieder geval veel ouderwetse beeldbuizen zien waar de Nintendo-spelcomputers op zijn aangesloten.'



Eerste keer in Nederland

Het wereldkampioenschap wordt georganiseerd door FFSMK, een Franse vereniging met fans van het spel. Dit jaar is het voor het eerst dat het in Nederland wordt gehouden. Liefhebbers moeten nog wel even wachten, want het WK is van 14 tot en met 18 augustus.