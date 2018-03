Rico Verhoeven: 'Als ik in een grote film kan spelen, dan zet ik mijn kickbokscarrière aan de kant'

DEN HAAG - Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven zou zijn kickbokscarriere omruilen voor een carriere in de filmwereld als hij die kans krijgt. Dat zei hij tijdens een Q&A met Omroep West. 'Mijn grote droom is om in een grote film te spelen: een echte blockbuster. Als ik een keer een grote film kan doen, dan zou ik kickboksen wel aan de kant zetten', aldus Verhoeven.

Rico Verhoeven is sinds 2014 ongeslagen wereldkampioen kickboksen in het zwaargewicht bij Glory. 'Wereldkampioen worden was mijn levensdoel. Kampioen ben ik nog steeds, daar ben ik heel trots op. Maar ik ben altijd bezig en wil altijd verder', vertelt Rico over zijn ambitie om in een film te spelen. 'Topsport en de filmwereld zijn lastig te combineren.' Mocht hij in een film gaan spelen sluit hij niet uit dat hij daarna terugkeert. 'Maar in mijn sport heb ik alles gedaan.'

De wereldkampioen verwacht zelf dat hij nog vier à vijf jaar professioneel kickbokser blijft. 'Het is een nummer dat ik in de lucht gooi, maar het zou zomaar anders kunnen zijn. Het ligt eraan hoe mijn lichaam zich houdt onder de druk van de zware wedstrijden.'



Clinic in Haagse Zuiderpark

De topsporter heeft samen met zijn team een methode ontwikkeld waardoor iedereen fit kan worden. Hij geeft op 22 april een speciale clinic in het Haagse Zuiderpark. 'De Winners Workout is mijn visie van fit worden, letterlijk voor iedereen. Hoe ik fit word voor een wedstrijd in ongeveer 50 dagen, maar dan geschaald voor de normale persoon', legt hij uit. 'Ik kreeg heel vaak de vragen: waarom ben je zo fit? Wat doe je, wat eet je? Dat hebben we in een platform gegoten die toegankelijk is voor iedereen. Zo weet je wat je moet eten en hoe je moet trainen. We beginnen altijd op beginnerslevel en bouwen dan op.'

Rico Verhoeven vertelt in Omroep West-talkshow FRITS! meer over zijn clinic in het Haagse Zuiderpark. De uitzending is zaterdag 31 maart vanaf 20.00 uur te zien op TV West.

Bekijk hieronder de Q&A met Rico Verhoeven terug: