Dinsdag 3 april in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 3 april ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man die geld opneemt met een pinpas die is gestolen bij stichting Middin in Den Haag.

- Op begraafplaats Westduin in Den Haag is een jongen van een jaar of 10 mishandeld door een man. Er is beeld van de verdachte.

- In Leiden is The Little Stokshop het doelwit van een overvaller. Omdat het slachtoffer de alarmknop indrukt, slaat de dader snel op de vlucht.

- Een postbezorger wordt overvallen op het moment dat hij post bezorgt bij de ING bank in Waddinxveen. De overvaller heeft ruim een uur op zijn slachtoffer gewacht.

- Tot slot tonen we goederen en sieraden die zijn aangetroffen bij een aangehouden woninginbreker. De politie wil graag weten van wie de spullen zijn.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.