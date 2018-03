Politie zoekt nog steeds contact met anonieme bellers in zaak-Orlando Boldewijn

De tips die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen waren zo concreet dat de politie ging zoeken in het water van de 'De Blauwe Loper'. Rond half negen die avond werd het lichaam van Orlando ontdekt. De politie kan tot op heden nog niet zeggen hoe hij om het leven gekomen is. 'Alle scenario's staan nog open.'

Naast de anonieme tipgever is de politie ook nog altijd op zoek naar twee vissers, die mogelijk de avond van Orlando's dood, op 18 februari, iets gezien hebben. Omdat het vermoedelijk om Polen gaat is een oproep voor getuigen vertaald in het Pools.



Honderd tips binnen

Alle inspanningen hebben inmiddels meer dan honderd tips opgeleverd. Maar de gouden tip zit er nog niet tussen. Daarom vraagt de politie nog meer informatie over de laatste uren van Orlando, de periode van zondagavond 18 febrauri tot en met de volgende ochtend.

Orlando is die avond 'enige tijd' op een vissersbootje geweest.Het bootje is de dag na de vondst van Orlando onderzocht en teruggelegd achter het huis van de eigenaar. Inmiddels is het in beslag genomen. Het bootje is van een buurtbewoner. De politie wil niet zeggen of de eigenaar van het bootje verdacht is. Het bootje wil de politie gebruiken voor een mogelijke reconstructie van de laatste dag van Orlando.



