Grote verkeerschaos door ongelukken bij Rotterdam, A20 dicht Ongeluk op de A20 | Foto: Rijkswaterstaat

REGIO - De ANWB verwacht dat het in de avondspits een chaos wordt op de A20. Donderdagmiddag is op de A20 Gouda richting Hoek van Holland een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer van Gouda naar Hoek van Holland wordt geadviseerd om te rijden via Den Haag. Op de wegen is het sowieso extra druk omdat veel mensen vanaf vrijdag een lang paasweekend vieren.

Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, staat tussen Leidschendam en knooppunt Kethelplein een file door tunneldoseren. De A20 van Gouda richting Hoek van Holland is tussen Moordrecht en het Terbregseplein dicht. De ANWB meldt dat het zeker tot 19.00 uur gaat duren voordat de A20 weer open kan. Verkeer van Dordrecht naar Hoek van Holland kan beter rijden via de Ring Rotterdam-Zuid (A15/A4).

De N460 tussen Alphen aan den Rijn en Ter Aar gesloten na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Volgens mediapartner Studio Alphen is een traumahelikopter opgeroepen om eventuele slachtoffers eerste hulp te verlenen.